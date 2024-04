Israele | Attacco ai volontari un grave errore | via due ufficiali dell' Idf | nuove armi Usa nel giorno della strage

(Di venerdì 5 aprile 2024) L'alla Ong Wck è costato caro a due'Idf, che sono stati cacciati. Un rapporto coi risultati'inchiesta spiega che "chi ha approvato l’era convinto di stare colpendo miliziani di Hamas e non operatori di World Central Kitchen. Ilè stato causato da una

Una serie di segnali indicano che oggi – ultimo venerdì del Ramadan e Ruz Jahâni Quds, giornata iraniana pro palestinese e antisionista – potrebbe esserci l’atteso attacco iraniano in risposta ... (quotidiano)

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la riapertura del valico di Erez tra Israele e il nord della Striscia di Gaza per la prima volta dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso. Gli ... (ilsole24ore)

I risultati dell'inchiesta dell'esercito sull'uccisione dei 7 operatori umanitari a Gaza hanno mostrato "che quell'incidente non sarebbe dovuto accadere" ed è "contrario agli standard operativi". ... (quotidiano)

Chiusa anche a Roma la sede dell’Ambasciata di Israele - Roma, 5 apr. (askanews) – A quanto si apprende anche a Roma, come in vari Paesi del mondo, è stata chiusa la sede dell’ambasciata israeliana. La decisione è stata presa dalle autorità di Tel Aviv nel ...askanews

L'Iran adesso fa paura: chiusa l'ambasciata israeliana a Roma - Attaccare direttamente Israele per Teheran sarebbe, infatti, una mossa troppo rischiosa. Ecco perché si ritiene maggiormente probabile un Attacco allo Stato ebraico altrove, in Europa come nel resto ...ilgiornale

Il cooperante italiano a Gaza: ''Bene Biden, ma unica garanzia è cessate il fuoco'' - Federico Dessi, direttore regionale per il Medio Oriente della ong Humanity & Inclusion, spiega che ''la missione sospesa dopo il raid contro il World Central Kitchen è ripresa, ma da Israele non ...adnkronos