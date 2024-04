Israele | ' attacco a Wck grave errore | via i responsabili'

(Di venerdì 5 aprile 2024) I risultati dell'inchiesta dell'esercito sull'uccisione dei 7 operatori umanitari a Gaza hanno mostrato "che quell'incidente non sarebbe dovuto accadere" ed è "contrario agli standard operativi". "Coloro che hanno approvato il raid - ha continuato l'indagine presentata al capo di stato maggiore Herzi Halevi - erano convinti di colpire operativi armati di Hamas e non impiegati di World Central Kitchen (Wck)". "L'- si spiega - è unche deriva da una seria mancanza dovuta ad un'identificazione errata, a errori nelle decisioni e a uncontrario a standard operativi". L'Idf "solleverà i".

