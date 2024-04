Israele apre il valico di Erez il porto di Ashdod per portare aiuti a Gaza

(Di venerdì 5 aprile 2024)ildie sarà utilizzato anche ildiper gliumanitari. Da ONU e USA: Si deve fare di piùildirimasto chiuso dall’inizio del conflitto. Messo a disposizione anche ildi. Una apertura giunta dopo una telefonata intercorsa tra Netanyahu e Biden a seguito l’attacco che ha ucciso gli operatori umanitari di “World Center Kitchen” e ha di fatto sconvolto l’opinione pubblica, anche di coloro che, nonostante l’eccidio di civili, continuava ad ignorare e – in alcuni casi – a giustificare le continue violazioni perpetrate dal Governo di. A seguito dell’attacco, infatti, ...

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la riapertura del valico di Erez tra Israele e il nord della Striscia di Gaza per la prima volta dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso. Lo ha ... (quotidiano)

Roma, 5 aprile 2024 – Israele approva la riapertura del valico di Erez , per la consegna “temporanea” di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. L’Onu accoglie la decisione con cautela: “Notizia ... (quotidiano)

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la riapertura del valico di Erez tra Israele e il nord della Striscia di Gaza per la prima volta dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso. Gli ... (ilsole24ore)

Fiorello sulla Puglia, 'comprando 100 voti sconto del 20%' - E' venerdì: si chiude un'altra settimana di 'VivaRai2!'. Fiorello, Biggio e Casciari hanno dato il buongiorno a tutta Italia con la consueta dose di buonumore tra musica e commenti ironici alle notizi ...ansa

Guerra Israele–Hamas, Biden: cambiare registro a Gaza. Israele in allerta per l'Iran. LIVE - Dopo l'attacco mortale al convoglio della World Central Kitchen e a seguito di una telefonata di Netanyahu molto tesa con il presidente americano Joe Biden, Israele 'apre' a maggiori aiuti per la ...tg24.sky

Dietro l'obiettivo, la mostra fotografica a Luoghi Comuni di San Salvario - Movimento BDS presenta "Dietro l'obiettivo": testimonianza sulla vita dei giornalisti a Gaza. In occasione dell'Israeli Apartheid Week, il movimento BDS annuncia l'apertura della mostra fotografica "D ...torinotoday