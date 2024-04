Israele ammette la responsabilità | “L’attacco ai volontari è stato un grave errore”

(Di venerdì 5 aprile 2024) In un tragico incidente che ha scosso la comunità internazionale, loMaggiore dell’esercito israeliano ha ammesso lanell’uccisione di setteamericani della ONG World Central Kitchen (WCK), avvenuta il primo aprile a Deir al-Balah., originariamente mirato a colpire presunti miliziani di Hamas, si è tragicamente abbattuto su operatori umanitari in missione per distribuire cibo. La confessione emerge al termine di un’indagine interna durata tre giorni, rivelando una serie di errori nella catena di comando e di identificazione. L’inchiesta, presentata al capo diMaggiore Herzi Halevi e successivamente al premier Netanyahu, ha portato alla decisione di rimuovere due ufficiali dell’IDF implicati nell’ordine del, effettuato ...

Israele licenzia due ufficiali per l'attacco a Wck e annuncia la riapertura del valico di Erez - Netanyahu prende provvedimenti dopo la morte dei sette volontari e ammette: "E' un grave errore derivante da un grave fallimento". Le misure per aumentare gli aiuti e proteggere i civili nella Stris ...ilfoglio

McDonald's compra i ristoranti in franchising in Israele - (ANSAmed) - WASHINGTON, 05 APR - McDonald's acquisterà tutti i suoi 225 ristoranti in franchising in Israele: lo ha annunciato oggi il colosso americano del fast food, poche settimane dopo aver ammess ...ansa

Haaretz, '30 ambasciate d'Israele chiuse per le minacce dall'Iran' - Circa 30 ambasciate israeliane sono state chiuse nel mondo nel timore di attacchi per le minacce iraniane in seguito al raid al consolato iraniano a Damasco che ha ucciso alti funzionari di Teheran.ansa