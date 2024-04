Isabelle Rome in Italia per parlare di violenza sulle donne e diritti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 5 aprile 2024) É stata la più giovane giudice francese. L’8 e il 9 aprile sarà a Novara, il 10 aprile a Milano mentre l’11 aprile sarà a Venezia NOVARA – Ormai da diverso tempo sono state istituite due giornate annuali, universalmente riconosciute e celebrate, per riflettere sullacontro lee suidelle: il 25 novembre e l’8 marzo. Tuttavia i dibattiti su temi, purtroppo così tristemente attuali, come il femminicidio o la lotta per la parità di genere, non devono essere relegati soltanto a queste due giornate, che spesso vengono strumentalizzate o comunque caricate di finalità che esulano dalla natura stessa degli intenti per cui sono state create. È fondamentale cercare e trovare occasioni di incontro durante tutto l’anno, che coinvolgano sempre di più le generazioni più giovani, ascoltando le voci di ...