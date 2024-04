Iran-Israele | le radici delle tensioni

Iran in piazza per la Palestina e i funerali dei pasdaran - L’Iran manifesta per dare il commiato ai sette “pasdaran” e sostenere la “liberazione” della Palestina. I “guardiani della rivoluzione islamica” sono rimasti uccisi nel corso di un raid al consolato i ...opinione

Israele, chiusa l'ambasciata a Roma per timore di attacchi Iran. Oggi bozza su embargo armi allo Stato ebraico - Burns sarà al Cairo per riavviare i colloqui sul rilascio degli ostaggi israeliani. Israele è in allerta per possibili attacchi dall'Iran. Arrivano, infattui, minacce da Teheran dopo il raid ...ilmessaggero

Le radici storiche delle tensioni tra Iran e Israele - I rapporti tra i due paesi non sono sempre stati di rivalità e tensione, ma dagli anni Novata la situazione si è radicalizzata ...wired