Inzaghi festeggia le 150 panchine con l'Inter | 'Qualcosa di speciale'

Simone Inzaghi , in Inter-Genoa , si prepara a festeggiare la sua 300esima panchina in Serie A. Un traguardo importantissimo, considerando anche che, come ricorda il Corriere dello Sport, ha già ... (inter-news)

Una stagione fin qui da incorniciare per Simone Inzaghi , condottiero di un’ Inter che vola verso lo Scudetto in un campionato che sta dominando. Questa sera a San Siro l’ennesimo successo, il ... (sportface)

Inzaghi oggi spegne quarantotto candeline per il suo Compleanno . Così come tutto il mondo interista, anche l’UEFA ha fatto gli auguri al tecnico nerazzurro. anche BOMBER – Simone Inzaghi oggi ... (inter-news)

Udinese-Inter, problema per Inzaghi: un big nerazzurro a rischio per la partita di lunedì - Udinese-Inter, un big nerazzurro a rischio per la partita di lunedì. La squadra nerazzurra, dopo i due giorni di riposo concessi da Inzaghi dopo la vittoria contro l’Empoli, è tornata ad allenarsi per ...interdipendenza

Inter, Inzaghi compie gli anni: ha un desiderio per il futuro - L`Inter fa gli auguri a Simone Inzaghi, che oggi compie 48 anni: `Passione e determinazione sono gli ingredienti fondamentali del suo lavoro, riuscendo a esprimere.calciomercato

Simone Inzaghi compie gli anni, gli auguri della Lazio - Il club biancoceleste non dimentica l'ex attaccante e tecnico e nel giorno del suo 48esimo compleanno, gli dedica un pensiero via social ...corrieredellosport