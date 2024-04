Invecchiamento e stigma | nasce la Carta di Firenze | primo manifesto contro l’ageismo sanitario

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 5 aprile 2024) L‘continua a esseretizzato in Italia, persino dal punto di vista. Invecchiare in salute, seguendo le linee guida degli screening e usufruendo delle terapie sempre più innovative, resta ancora un’utopia, almeno nel nostro Paese. Dalla menopausa ai dolori articolari, dall’insonnia ai problemi della vista, ancora oggi le persone over 65 si sentono spesso rispondere, anche dai medici, che “è l’età, non c’è molto da fare”. Invece non è così. Ma oggi le possibilità preventive e terapeutiche per unin salute sono numerose ed efficaci. ...