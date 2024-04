Invasero i binari della stazione | prescrizione per dodici tifosi

(Di venerdì 5 aprile 2024)sui, reato prescritto. Era il 30 agosto 2016 quando furono "occupati idal 7 al 12"ferroviaria di Pisa centrale anche con uno striscione. L’accusa era di interruzione di "servizio pubblico". Centinaia didel Pisa si erano radunati, con un tam tam sui social, nello scalo ferroviario pisano per manifestare il proprio dissenso all’allora proprietà dell’Ac Pisa 1909 e al naufragiotrattativa per la cessionesocietà stessa.erano stati identificati e denunciati all’autorità giudiziaria finendo poi sotto processo. Ieri mattina, il procedimento in Tribunale si è concluso con la sentenza di, giudice ...

