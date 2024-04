Intossicazione in hotel a Montecatini | cosa è successo | 52 persone in ospedale | anche studenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pistoia, 5 aprile 2024 – Una viavai di ambulanze che hanno portato i pazienti in più ospedali della Toscana. Tanteminorenni, con sintomi daalimentare. Sono state ore difficili in undi, il Nizza et Suisse di viale Verdi. Con l’Asl che ha messo in campo una maxi emergenza per soccorrereminorenni e alcuni adulti. Tutto a causa di quella che sembra unaalimentare, con problemi gastroinstestinali acuti, riferisce l’Asl. Sospettaalimentare diin gita all'Nizza I primi sintomi, tra cui vomito e dolori addominali, sono iniziati intorno alle 2 della notte tra giovedì 4 e venerdì 5 aprile, ...