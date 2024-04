Intossicazione alimentare | gita da incubo in Toscana | 15 studenti di Fermo ricoverati Parla la preside

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – Una grande paura, un brutto ricordo, l’impressione di essere finiti dentro una maxi emergenza sanitaria. C’erano anche glidell’Itet Carducci Galilei ditra gli oltre cinquanta intossicati, finiti in ospedale dopo aver cenato in un prestigioso hotel di Montecatini Terme, il Nizza et Suisse. I ragazzi,di due classi terze e di classi quarte, accompagnati da tre docenti, erano in viaggio di istruzione da mercoledì scorso, nella notte tra giovedì e venerdì è arrivato il forte malessere e i disturbi gastrointestinali che hanno portato al ricovero di quindici minori, un docente e l’autista del pullman. Montecatini:per decine di ospiti di un hotel, maxi emergenza dell'Asl A, appena arrivata la ...

