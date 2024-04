Intimidazioni a direttore di BlogSicilia La solidarietà della Fed e Schifani

(Di venerdì 5 aprile 2024) caption id="attachment 357417" align="alignleft" width="216" Manlio Viola/captionIn poco meno di due mesi, tre episodi hanno scosso la tranquillità deldi, Manlio Viola, lasciando intravedere un'ombra di intimidazione dietro agli atti apparentemente casuali. Il bersaglio è stata la sua auto danneggiata da ignoti in tre diverse occasioni tra il 12 febbraio e il 4 aprile, sempre nei pressiredazione del giornale.Il primo incidente si è verificato quando un finestrino dell'auto è stato mandato in frantumi. Testimoni hanno notato due individui su un'auto nera che si sono allontanati rapidamente dopo aver verificato che Viola avesse notato l'accaduto. Il secondo episodio, avvenuto all'inizio di marzo, ha visto una ventina di viti posizionate sotto gli pneumatici dell'auto, ancora una volta parcheggiata davanti ...

Intimidazione al direttore di BlogSicilia e Gazzettinonline: tre danneggiamenti all’auto in 50 giorni - Tre danneggiamenti in 50 giorni, tutti in pieno giorno e tutti solo quando la vettura è parcheggiata di fronte la redazione di BlogSicilia. Mai, invece, quando si trova anche poco distante dalla redaz ...gazzettinonline

Solidarietà al direttore di BlogSicilia dalla Fed - Lo fa sapere la stessa testata e l’auto danneggiata è quella del direttore Manlio Viola (nella foto ... portano avanti il loro lavoro nonostante le Intimidazioni e le minacce”. “La libertà di stampa ...tempostretto

Solidarietà FED al direttore di BlogSicilia Manlio Viola - “Siamo profondamente indignati - scrive Gaetano Mineo in un documento a nome di FED - per gli atti vandalici subiti dal direttore di Blog Sicilia, Manlio Viola.ragusah24