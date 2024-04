Inter e Milan | ecco le pedine di scambio per Buongiorno del Torino

Si avvicina sempre più Milan-Inter , ma Yann Sommer non si vuole sbilanciare sulla vittoria dello Scudetto , nonostante il vantaggio In questo rush finale della stagione il Milan si sta giocando ... (dailymilan)

Tuttosport: Buongiorno, l’Inter si gioca le contropartite - Altra stagione positiva per Alessandro Buongiorno, che si è confermato come uno dei migliori Interpreti del ruolo nel massimo campionato italiano. Diversi club si sono Interessati, tra cui l'Inter e i ...toronews

Virdis: “Il Lecce è tornato solido, ma il Milan gioca bene” - Milan troppo lontano dall’Inter, ma in forma. Il Lecce è tornato solido. Pietro Paolo Virdis, doppio ex della partita di domani, si aspetta una bella gara. “Il Milan di oggi, troppo lontano dall’Inter ...calciolecce

Gazzetta: Inter, Zhang vicino a un nuovo accordo con Oaktree per rifinanziare il prestito - Fassone: "L'Inter a Oaktree come il Milan a Elliott No. Ecco perchè" Marco Fassone, ex dirigente tra le altre sia dell'Inter che del Milan, è Intervenuto ai… Leggi ...informazione