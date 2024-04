Inps | Intelligenza Artificiale per trovare lavoro | arriva l' indice di affinità

On line sul sito INPS l’assistente digitale per ogni info rmazione sull’ Assegno unico e Universale. dotato di intelligenza artificiale di tipo generativo, l’assistente comprende il linguaggio ... (orizzontescuola)

L’integrazione del l’intelligenza artificiale nell’intersezione tra offerta e domanda di lavoro è una realtà imminente, anche se in via sperimentale. Questa notizia è stata diffusa dall’ Inps e verrà ... (quifinanza)

Inps, arriva la piattaforma Siisl per la ricerca di lavoro: grazie all'Intelligenza artificiale incrocia domande e offerte - Applicare l'Intelligenza artificiale alla ricerca del lavoro, incrociando domanda e offerta. È così che funziona la nuova piattaforma Siisl (Sistema Informativo per ...ilmessaggero

NAspI: i tempi di liquidazione dell’indennità di disoccupazione - L'indennità di disoccupazione NASpI è stata erogata dall'Inps entro 15 giorni per più dell'80 per cento delle domande presentate. Questo uno dei dati che emerge dalla relazione dell'Istituto sulle att ...msn

Inps, l'IA per incrociare domanda e offerta di lavoro - Arriva l'Intelligenza Artificiale per l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro.ansa