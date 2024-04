Innovazione tecnologica attraverso il Cyber Innovation Network

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 5 aprile 2024) (Adnkronos) – Innovareuno Stato che si fa innovatore. Questo il leitmotiv della proposta del Direttore Generale dell'Agenzia per lasicurezza Nazionale Bruno Frattasi rilanciata, oggi, nel corso dell'evento 'security: opportunità e sfide per le start up e le PMI italiane'. L'evento, organizzato dall'Agenzia per lasicurezza Nazionale, ha visto anche la presentazione del 'L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.