Innovazione | con la startup “Igloo” dispositivi e oggetti dialogano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 aprile 2024) Da un’idea di due giovani informatici di Arco, è nata in Trentino ‘’, lache fa dialogareattraverso la sensoristica. Un’idea avveniristica che ha conquistato un posto nel programma di Trentinovalley, l’hub finanziato da Trentino Sviluppo. Samuele Dassatti e Andrea Zanin, 50 anni in due, il primo laureato in economia e il secondo in matematica, presto faranno la specializzazione alla Scuola Sant’Anna di Pisa e al Politecnico di Milano. Intanto pensano a come internazionalizzare e consolidare la loro. Il progetto che Dassatti e Zanin hanno deciso di chiamareper richiamare il concetto di ‘modularità’, ha suscitato l’interesse della giuria tecnica dell’allora Premio D2T Adventure X per le idee innovative di ...