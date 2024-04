Iniziato il varo del viadotto più lungo sul lotto 4 della Grosseto-Siena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Importante novità per quanto concerne il raddoppioSenese. Nel cantiere per il raddoppio a quattro corsie delstrada statale 223 di Paganico (E78) èil così dettodelle travi metalliche del nuovo"La Coscia". Per l’esattezza si tratta del piùdei viadotti da realizzare, composto da ben otto campate per complessivi 475 metri. Un lavoro complesso che viene realizzato con specifiche procedure. Le travi, in acciaio corten, vengono assemblate a terra, sollevate con gru di grande portata e posizionate sulle pile con l’ausilio di altre pile, ma questa volta provvisorie, che consentono di varare una sezione (concio) di trave alla volta (nei giorni scorsi è avvenuto il ...