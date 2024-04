Infortuni Kvaratskhelia e Ngonge | svolta per Monza-Napoli

Nell`ambiente Napoli tutta l`attenzione in questi ultimi giorni si è spostata sulle questioni extra campo. Addirittura si guarda già alla... (calciomercato)

Le condizioni fisiche di Khvicha Kvaratskhelia , attaccante georgiano del Napoli , in vista della prossima sfida di Serie A Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un ... (calcionews24)

Il georgiano Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato per smaltire la contrattura e non sarà a disposizione per il big match contro l’Atalanta. NOTIZIE CALCIO Napoli – Il Napoli ha diramato il ... (napolipiu)