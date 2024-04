Indagati per frode sui fondi ai migranti | rinviati a giudizio moglie | suocera e cognati di Soumahoro

Pistoia, 4 aprile 2024 – Ci sono altri due indagati per il drammatico crollo nell’ex convento di Giaccherino , dove domenica 13 gennaio, la festa di nozze di due giovani fiorentini, Paolo Mugnaini di ... (lanazione)

Una gravidanza senza complicazioni, che non aveva fatto presagire in alcun modo a una giovane coppia, 25 e 26 anni, il dramma che si sarebbe consumato a un mese dal parto : il loro bambino, nato il ... (leggo)

Tre medici risultano indagati per il decesso di un neonato , dopo poco più di un mese di agonia, avvenuto all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia . Poco più di un mese di agonia in ... (2anews)

Schianto sull’Aurelia Antica, muore la 39enne Katiuscia Mucci. Spunta un video: “L’auto era contromano” - Entrambe le donne sono stata sottoposte ai test tossicologici: quella che ha travolto il motorino rischia di essere indagata per omicidio stradale.fanpage

RAZZISMO, Cori contro Mckennie. FIGC monitora video - Nelle relazioni degli ispettori di gara non sono stati rilevati, per questo la procedura prevede che prima la Procura monitori, anche su web e social, e all'esito, in caso di prove audio o video, apra ...firenzeviola

Elezioni Bari, Conte si sfila da primarie ed è scontro con Pd - Insomma, al momento, è rottura. Un esito impensabile fino a ieri ma le notizie di cronaca di stamattina, con l'inchiesta che ha portato alle dimissioni dell'assessora regionale Anita Maurodinoia del ...adnkronos