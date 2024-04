Incontro tra mondo del lavoro e della scuola Coinvolto anche l’Isis Valdarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Arezzo, 05 aprile 2024 – Untradelper condividere nuove opportunità professionali. Il progetto è condotto dalla TESI di Subbiano, laboratorio accreditato in tarature e misurazioni, e proporrà una serie di lezioni in istituti tecniciprovincia in cui i maturandi vivranno un’opportunità per scoprire i diversi aspetti teorici e pratici“scienzametrologia”. Gli appuntamenti sono fissati per sabato 6 aprile nell’Aula Magna dell’ITIS “Galileo Galilei” di Arezzo che, da anni, ospita questi percorsi di approfondimento e per venerdì 19 aprile condi San Giovannidove queste materie verranno trattate per la ...