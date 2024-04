Inclusione | in 150 al Country Club Boccadarno per la Cena dei talenti

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pisa, 5 aprile 2024 – La solidarietà è protagonista alladeiorganizzata dall'associazioneAutistici aps e Confcommercio Provincia di Pisa e il patrocinio dell'Ente Parco San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli presso l'Osteria Sottosella deldi Marina di Pisa. Oltre 150 persone lo scorso 2 aprile si sono sedute a tavola in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo gustando il ricco menu preparato dai ristoratori del direttivo ConfRistoranti Confcommercio Pisa. Nel corso dellasono stati raccolti 4.200 euro che saranno totalmente devoluti in beneficenza all'associazioneAutistici. “Oltre a svolgere il suo ruolo di rappresentanza delle imprese Confcommercio è sempre ...

