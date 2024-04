Incidente tra due autobus a Roma | ci sono alcuni feriti

(Adnkronos) – Incidente tra due autobus in via Cesare Castiglioni all'altezza di via Sebastiano Vinci a Roma . Sul posto è intervenuta la polizia locale. Nel sinistro ci sono alcuni ... (webmagazine24)

Un mezzo della linea 998 della Roma Tpl si sarebbe scontrato con un 913 dell'Atac in via Cesare Castiglioni dopo che l'autista avrebbe perso il controllo per cause da accertare. Coinvolta anche una ... (tg24.sky)