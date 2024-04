Incidente tra bus a Roma | ferite 15 persone | tre trasportate in ospedale in codice rosso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un bus dellaTpl ha urtato un mezzo dell’Atac afinendo poi su un marciapiede. Secondo quanto si apprende alcuni passeggeri – 15 a un primo conteggio – sarebbero rimasti feriti: un paio sul bus dell’Atac, di più su quello dellaTpl. Quattro di questi sono stati trasportati d’urgenza inin, uno di loro – una bambina di 2 mesi – sarebbe in condizioni gravissime secondo La Repubblica. L’si è verificato in via Cesare Castiglioni, all’altezza di via Sebastiano Vinci, vicino al capolinea di Monte Mario. Da un prima ricostruzione il bus dellaTpl della linea 998 ha centrato quello dell’Atac (linea 913): sembra che il conducente, per cause ancora ...