Incidente tra bus a Roma | 7 feriti | bimba di 2 mesi in codice rosso Le ultime notizie

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – Scontro tra due autobus a: un mezzo diTpl operante sulla linea 998 ha urtato uno dell’Atac della linea 913, finendo poi su un marciapiede. L’è avvenuto in via Cesare Castiglioni, non lontano dal capolinea di Monte Mario. Dalle prime ricostruzioni emerge che il conducente potrebbe aver perso il controllo del veicolo. Sette i: cinque sul bus diTpl e almeno due sull’altro. Tra di loro anche una neonata di 2, attualmente in ospedale sotto. Notizia in aggiornamento