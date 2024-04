Incidente sulla statale 42 a Casazza | grave un uomo | interviene l’elisoccorso

(Di venerdì 5 aprile 2024). Unstradale si è verificato intorno alle 9 della mattina di venerdì (5 aprile) in via Nazionale a, all’altezza del supermercato Migross. Sarebbe rimasto coinvolto undi 50 anni: dalle primissime informazioni disponibli, le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto un’ambulanza arrivata da Trescore e, intervenuto da Bergamo. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti: sul posto i carabinieri della compagnia di Clusone. Il traffico42 è andato in tilt in entrambe le direzioni, con lunghe code che si sono formate. Seguono aggiornamenti

Capaccio Paestum, Incidente sulla SS18: ferita una ragazza di Vallo - Ancora un Incidente stradale sulla SS18, questa volta nei pressi dello svincolo in località Cafasso di Capaccio Paestum. Il sinistro è avvenuto ieri sera. Coinvolte ...ilmattino

Porto San Giorgio, Incidente in via XX Settembre: auto contro scooter, ferito un giovane studente - PORTO SAN GIORGIO - Incidente stamattina in via XX Settembre con lo scontro fra un'auto e uno scooter con in sella un giovane studente. I sanitari del 118 hanno allertato Icaro per il ...corriereadriatico

Drammatico crollo di una gru dal grattacielo. Almeno un morto e diversi feriti: il video - Il video completo che mostra le immagini del tragico Incidente avvenuto a causa del crollo di una gru adiacente ad un grattacielo ...la7