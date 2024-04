Incidente stradale a Covo | scontro tra due auto | tre feriti

(Di venerdì 5 aprile 2024). Untra duesi è verificato intorno alle 12.30 di venerdì (5 aprile) a, sulla statale 102. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti: ci sarebbero tre persone coinvolte secondo le prime informazioni, due uomini di 26 e 49 anni, una donna di 85. Sul posto l’elisoccorso arrivato da Milano, tre ambulanze e duemediche, sopraggiunte sul posto in codice rosso. Intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi. I rilievi sono affidati ai Carabinieri della stazione di Treviglio. Seguono aggiornamenti

