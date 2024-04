Incidente stradale a Cavriglia | 80enne trasportato d’urgenza alle Scotte

(Di venerdì 5 aprile 2024)9:46 di questa mattina, il servizio di emergenza sanitaria 118 dell’ASL Tse è stato attivato per rispondere a un graveche ha coinvolto un’auto in transito nella località di Neri di. Un anziano ottantenne è stato gravemente ferito nell’e è statoal pronto soccorso dell’Ospedale dellecon l’elicottero Pegaso 1, classificato in codice 3. Le forze di soccorso hanno risposto prontamente alla chiamata di emergenza, con l’automedica del Valdarno, l’ambulanza della Misericordia di San Giovanni e la polizia municipale di San Giovanni che si sono recate sul luogo dell’per fornire assistenza e coordinare le operazioni di soccorso. L’anziano ferito è stato ...

VAN DER POEL. «LA CHICANE NON MI PIACE, LE SOLUZIONI PROSPETTATE PER IL FUTURO SEMBRANO MIGLIORI» - in particolare dopo la notizia della chicane prima della foresta di Arenberg e l’Incidente ai Paesi baschi. «È positivo che la gente cerchi di trovare delle soluzioni, ma non credo che questa chicane ...tuttobiciweb

Investe due ragazzini sul motociclo e scappa, individuato pirata della strada - I Carabinieri della stazione di Catania piazza Dante, al termine di una accurata e veloce attività di indagine, hanno denunciato un pregiudicato 53enne catanese per lesioni personali colpose ed omissi ...catanianews

Il campione del mondo mezza maratona Kiplimo sopravvive a Incidente in Uganda - L'atleta ha sbandato ed è finito fuori strada a pochi chilometri da casa mentre guidava la sua macchina: "Sono grato a Dio per avermi protetto" ...gazzetta