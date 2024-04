Incidente in galleria sull?A14 Muore autista | 11 feriti Incendio dopo il tamponamento fra un camion di alcolici e un pulmino a Cupra Tratto da riaprire | corsa contro il tempo

Al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco Una persona è morta in un Incidente stradale, avvenuto a Cupra Marittima in provincia di Ascoli Piceno nella galleria Vinci, sulla A14. Sul posto sono ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Una persona è morta in un Incidente stradale, avvenuto a Cupra Marittima in provincia di Ascoli Piceno nella galleria Vinci, sulla A14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per ... (periodicodaily)

Incidente A14, ipotesi galleria chiusa per settimane. I sindaci: ora la terza corsia - Ieri l'Incidente in autostrada fra un bus e due camion. Nello scontro è morto l'autista del pullman, un macedone di 59 anni. Ferite altre 11 persone, nessuno è in pericolo di vita ...rainews

Camion a fuoco in galleria, morto il passeggero di un bus e 11 feriti - MERCATINI Campagna Amica, i buoni prodotti della terra il 04 APRILE MERCATINI Il Mercato di Teramo il 06 APRILE ...virgilio

L'Incidente, il rogo in galleria, i morti. Paura sulla A14, traffico in tilt - L'Incidente si è verificato in galleria Vinci, a Cupra Marittima (Ascoli Piceno), intorno alle ore 9.30. I tre mezzi pesanti si sono scontrati all'altezza del chilometro 293, in direzione sud. Si ...ilgiornale