Incidente in galleria sull?A14 Muore autista | 11 feriti Incendio dopo il tamponamento fra un camion di alcolici e un pulmino a Cupra Tratto da riaprire | corsa contro il tempo

(Adnkronos) – Una persona è morta in un Incidente stradale, avvenuto a Cupra Marittima in provincia di Ascoli Piceno nella galleria Vinci, sulla A14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per ... (periodicodaily)

Bilancio delle vittime in un Incidente in galleria in Italia – Un camion tedesco di birra prende fuoco - Un grave Incidente avvenuto giovedì mattina sull'autostrada adriatica A14 ha provocato un morto e almeno dieci feriti. Un camion tedesco di birra è rimasto bloccato. Cupra Marittima – L'autostrada ...toscanacalcio

A14, Viceministro Rixi: ” Rivedere le concessioni autostradali” - Ascoli. "L'ennesimo Incidente mortale sulla A14 conferma la necessità di potenziare la tratta con la terza corsia. Bisogna rivedere con urgenza le regole sulle concessioni autostradali per dare rispo ...cronachemarche

Tredici morti in meno di tre anni. Questo tratto di A14 è un incubo senza fine. E, a parte i proclami, non cambia mai nulla - Il 6 maggio dello scorso anno, Giulia Salvatori di Altidona perse la vita in un Incidente nella deviazione per lavori di ammodernamento della galleria Croce di San Benedetto, mentre il 28 giugno del ...lanuovariviera