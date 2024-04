Incendio nel palazzo a Roma | morto carbonizzato un uomo | FOTO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 aprile 2024)nel, fiamme divorano unun. L’allarme stamattina all’alba: nonostante i soccorsi per la persona non c’è stato nulla da fare. In data 05/04 alle ore 06.00 circa, la S.O. ha inviato in via Caposile n.10,a, n.2 Aps, un’autoscala, un’autobotte, in presenza del capo turno provinciale e del funzionario di guardia a causa di unscoppiato all’interno di un appartamento collocato al piano quarto in una palazzina di sette ,durante la quale ha perso la vita il proprietario (,anni 70). In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto ; l’appartamento è stato reso inutilizzabile per i gravi danni recati dalle fiamme .Sul ...