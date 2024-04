Incendio in una mansarda | due intossicati I vigili del fuoco salvano anche i cani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Lucca, 5 aprile 2024 – Unin una, scoppiato nella notte, ha fatto scattare l’allarme in località Sant’Angelo in Campo, sulla via Sarzanese al civico 431. Ideldella sede centrale di Lucca sono intervenuti con l'autoscala e l'autobotte, oltre ai mezzi ordinari. L'immobile, composto da due piani fuori terra più la, è stato reso inagibile e due persone sono state trasportate in ospedale per aver riportato lievi ustioni e aver inalato i fumi del rogo. Grazie all'intervento deidelsono stati inoltre salvati due. L'intervento si è concluso alle 04.40.