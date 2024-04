Incendio in un appartamento | coppia intossicata

(Di venerdì 5 aprile 2024) Montese (Modena), 5 aprile 2024 – Poteva avere conseguenze gravi il principio diche oggi pomeriggio ha interessato una Maserno di Montese. I due pensionati che lo abitavano sono stati condotti all’ospedale di Vignola con l’ambulanza dell’Avap perché avevano respirato fumo. Stanno bene. Erano circa le 13,30 quando da una finestra al terzo piano di un fabbricato di Piazza Spuntiglia è iniziato a uscire fumo nero che con il passare dei minuti si faceva sempre più intenso. Se ne è accorto un cittadino che ha dato l’allarme. In pochissimo tempo sono arrivati da Montese i volontari dell’Avap e l’infermiere professionale con l’ambulanza, i carabinieri, e da Pavullo i Vigili del fuoco seguiti da quelli di Vergato in provincia di Bologna, rientrati subito nella loro sede. Nel frattempo, i due pensionati avevano cercato di spegnere le ...

