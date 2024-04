Incendio a Roma | muore carbonizzato il dentista dei vip Ernesto Tafuri – Il video

(Di venerdì 5 aprile 2024) È scoppiato unin un appartamento nel quartiere Prati di. All’interno dell’abitazione è stato trovato mortoil proprietario. Si tratta di, medico 69enne molto noto in città come «ildei vip». Molti dei suoi clienti, infatti, erano personaggi famosi. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e polizia, ma pernon c’è stato niente da fare. Nelle fiamme sono morti anche tre dei suoi quattro gatti. Attualmente, l’abitazione è inagibile e l’accesso alla strada è stato reso inaccessibile. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’. Sono diversi i motivi per cuiera noto nelno. Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, era stato coinvolto ...

