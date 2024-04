Inaugurazione e festa per il nuovo parco “Stefano D’Orto”

(Di venerdì 5 aprile 2024) Prima una casa famiglia a Katmandu, Nepal, e ora uncon una pista da skate, a Castano Primo. Il nome difa rima con progetti sociali, momenti aggregativi, occasioni belle per stare insieme. Alle spalle c’è la tenacia del padre Piero, master Nikon school travel e fotografo internazionale, e dell’associazione "", i cui componenti gestiranno il, che verrà inaugurato sabato 13 aprile alle 15.30 con le autorità, i musicisti, i giocolieri e una merenda per i piccini. La struttura, collocata fra le vie Forlanini e Gallarate, oltre alla pista da skate ospita anche un tavolo da ping-pong, una scacchiera a terra, alcune sedute. L’associazione curerà anche corsi di skate per bambini e giovani.ci lascia ...

