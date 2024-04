In vendita il disegno di un satiro attribuito a Michelangelo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Firenze, 5 aprile 2024 - Un muralestarebbe per andare indopo essere stato staccato dalla parete di una villa a Firenze. Le ex proprietarie di una villa vicino Firenze doveha vissuto da giovane meditano se mettere inunsu larga scalaal maestro della Cappella Sistina. Non tutti i critici, però, concordano sulla paternità dello schizzo appeso a lungo alla parete di una ex cucina, e oggi il New York Times ha puntato i riflettori sulla vicenda. La villa sulle colline di Settignano è stata venduta dalla famiglia Sernesi alla fine del 2023 senza il, un murale a carboncino su intonaco raffigurante un(o un tritone) che nel 1979 fu staccato dalla ...