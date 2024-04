In Scozia è isteria woke | già 6 000 denunce e polizia costretta agli straordinari

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr – Inè entrata in vigore da meno di una settimana una nuova e controversa legge sui crimini d’odio, ma già è un diluvio die delazioni. Più di seimila quella che si contano finora. Le forze dell’ordine costrette perfino. La nuova e controversa legge sui crimini d’odio Lo Scottish Hate Crime Act è divenuto realtà inquesto lunedì, introducendo un nuovo reato di “istigazione all’odio” dai contorni a dir poco vaghi. Si potrà quindi finire a processo per essersi espressi o essersi comportati in un modo che “una persona ragionevole considererebbe minaccioso, offensivo o ingiurioso” contro alcune categorie tutelate. Queste ultime includono età, disabilità, religione, orientamento sessuale e identità transgender. Con pene che arrivano fino a sette anni ...