In Habilita Sarnico l’esame polisonnografico notturno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Inè possibile sottoporsi alla poligrafia notturna. Si tratta di un test diagnostico a cui possono essere sottoposti soggetti di tutte le età che presentano disturbi del sonno per i quali si sospetta una possibile sindrome delle apnee ostruttive del sonno. In base alla valutazione dei risultati del test, il medico specialista delle malattie del sonno e? in grado di diagnosticare la natura del disturboe pianificare la terapia più opportuna. I disturbi del sonno possono indicare la presenza di altre patologie, ma possono anche rappresentarne la causa. Ecco perché, in presenza di disturbi, e? consigliabile rivolgersi a un medico specialista in malattie del sonno. La poligrafia notturna e? di fondamentale importanza per indagare l’evoluzione dei parametri fisiologici durante il sonno, ma deve essere accompagnata ...