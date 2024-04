In campo per tre ore Ora vuole il sorpasso

(Di venerdì 5 aprile 2024) Gara 2 delle semifinali dei playoff scudetto 2023/24, tra Allianz Milano e Sir Susa Vim Perugia è una di quelle partite che verranno ricordate a lungo, uno di quei match, dove, a distanza di anni, chi era presente al palazzetto potrà dire “io c’ero”. I ragazzi di coach Roberto Piazza non solo si “vanteranno” di essere stati presenti, ma potranno rivendicare anche la vittoria ai vantaggi del quinto set. Due ore e 58 minuti di pallavolo di un livello altissimo, di tocchi di classse, muri, video check e recuperi al limite dell’impossibile. Basti pensare che con 171 minuti l’incontro diventa il più lungo della stagione in corso, il più lungo della storia dei playoff e il quinto incontro di sempre per minuti giocati in Serie A, il terzo considerando solo la massima serie (e Milano in questa classifica c’era già per il match contro Cisterna del 2021 di 2 ore e 55). Cronometro e numeri ...

