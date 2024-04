In Baviera i poliziotti girano in mutande per denunciare la mancanza di uniformi | “Non è un pesce d’aprile | c’è poco da ridere”

(Di venerdì 5 aprile 2024) “Quello che sembra il peggiordi tutti i tempi è la realtà: la polizia bavarese potrebbe letteralmente restare senza pantaloni!”. Questo il testo del comunicato del sindacato della polizia bavarese (DPolG) ) che accompagna un video ironico, postato lo scorso primo aprile. Jürgen Köhnlein spiega poi che non si tratta di uno scherzo: “Ci sono lentezze nella fornitura di, serve una soluzione rapida. Attualmente 21 parti di, come pantaloni, giacche e berretti, possono essere consegnate solo con tempi di attesa di diversi mesi”, il sindacalista ha poi chiesto che il ministero degli interni risolva la situazione, nel rispetto della professionalità degli agenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

