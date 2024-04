In Android 15 potrebbe non essere possibile spegnere il Bluetooth a lungo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Google ha rilasciato l’anteprima per sviluppatori di15 alcune settimane fa e si prevede che raggiungerà lo stato stabile nel terzo trimestre di quest’anno. Man mano che gli esperti hanno iniziato ad approfondire le prime versioni beta di15, ogni settimana vengono scoperte nuove funzionalità. Di recente, è stato rilevato che15non consentire di tenere ildisattivato a. Secondo quanto riportato da “SamMobile“, ci sono numerosi riferimenti ad una funzionalità chiamataAuto-On. Come suggerisce il nome,15 può attivare ilda solo dopo un po’ di tempo. Quando questa funzione è abilitata e l’utente tenta di disattivare ilsul proprio ...

WhatsApp sta testando una nuova interfaccia per le chiamate che sembra più orientata all'utilizzo con una mano. L'articolo WhatsApp per Android potrebbe ottenere una nuova interfaccia per le ... (tuttoandroid)

Scopriamo insieme come Google potrebbe modificare il pannello del volume di sistema nella prossima versione di Android L'articolo Android 15 potrebbe portare lo stile Material You nel pannello del ... (tuttoandroid)

Oltre a tante nuove funzionalità, Android 15 dovrebbe guadagnare un piccolo refresh per quanto riguarda le icone della barra di stato . L'articolo Android 15 potrebbe ispirarsi al passato per ... (tuttoandroid)

Android 15 per portare finalmente Material You nel pannello del volume - Secondo un nuovo rapporto di Mishaal Rahman su Android Authority, in Android 15 Developer Preview 2, il pannello di regolazione del volume che appare quando ...cybeout

La rete "Trova il mio dispositivo" di Google sta per essere attivata! - La tanto attesa rete "Trova il mio dispositivo" di Google sta per essere lanciata entro pochi giorni, come annunciato dall'azienda in una recente email inviata ad alcuni utenti Android. Ricordiamo che ...hdblog