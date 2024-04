(Di venerdì 5 aprile 2024)(Lodi), 5 aprile 2024- Eco mondiale per la nuova edizione digitale deldidi. Sono già stati iscritti 150 artisti provenienti da 35 nazioni.come, ad esempio, dall'Indonesia al Sud America, dalla Russia al Canada. Ildie Umorismo Giuseppesta raggiungendo un traguardo significativo. I vincitori saranno annunciati durante una cerimonia che si terrà a novembre 2024 a. Il Comune, organizzatore della sfida, invita a farsi avanti eventuali altri interessati: ”Abbiamo tempo di ricevere nuove iscrizioni fino al 30 aprile 2024” precisano gli amministratori. Gli artisti sono invitati a inviare i propri lavori ...

Momenti di apprensione a Ede, nei Paesi Bassi . Un terrorista ha preso in ostaggio alcune persone in un bar nella città. Dai primi riscontri sembrerebbe essere armato e con degli esplosivi. ... (ilgiornaleditalia)

Scuole nel futuro con Open Fiber. Rete ultraveloce nei piccoli Paesi: "Rivoluzione digitale nelle classi" - Fibra ottica in oltre 1.500 istituti. Il modello avviato nel Lecchese: "Siamo riusciti a realizzare l’impensabile" ...quotidiano

Europa: questi eventi valgono un viaggio - Il nuovo trend è viaggiare per partecipare a un grande evento: ecco alcuni appuntamenti da non perdere questa stagione ...tgcom24.mediaset

In 150 da 35 Paesi del mondo per il premio Novello di satira internazionale di Codogno - Sono già stati iscritti 150 artisti provenienti da 35 nazioni. Paesi come, ad esempio, dall'Indonesia al Sud America, dalla Russia al Canada. Il Premio Internazionale di Satira e Umorismo Giuseppe ...ilgiorno