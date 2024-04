Impresa azzurra! La Nazionale femminile batte i Paesi Bassi nelle qualificazioni ad Euro 2025

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 aprile 2024) La corsa versoinizia con una prestazione maiuscola dell’Italia, che nella gara d’esordio del Gruppo 1 della Lega A supera 2-0 i, travolti dalla qualità e dal coraggio delle Azzurre. Davanti agli oltre 4000 spettatori presenti al ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza la squadra di Soncin dà spettacolo, non permettendo alle Oranje – considerate le grandi favorite del girone – di entrare in partita. Un capolavoro tecnico, tattico e mentale che certifica la crescita del gruppo e di tutto il movimento, come dimostrano i due gol: il primo arriva al 4’ con la splendida azione tutta giallorossa firmata da Giugliano e Giacinti, al suo ventiseiesimo centro in, il secondo al 59’ sull’asse interista Cambiaghi-Bonfantini, brava a credere nell’errore del portiere avversario e, di fatto, ...