Immobili | riqualificazione e valorizzazione economica Esclusivo Casa | la proposta di Salvini punto per punto

Dalla riqualificazione in chiave smart del patrimonio Immobiliare possibili investimenti per 330 miliardi di euro e 200 mila nuovi posti di lavoro - Secondo le stime di The European House – Ambrosetti per la Community Smart Building, la riqualificazione in chiave smart del patrimonio Immobiliare italiano avrebbe benefici economici netti positivi t ...alternativasostenibile

riqualificazione, l’ex Mitiladriatica senza futuro: deserto anche il secondo bando - Ancora nessun futuro per l’ex Mitiladriatica, il rudere sul lungomare di Santo Spirito che il comune di Bari ha tentato già per due volte di mettere a bando, ma senza successo.quotidianodipuglia

L’ex ospedale Estense: "Oltre 40mila metri destinati alla cultura e raccontati in un libro" - Il progetto di riqualificazione della struttura settecentesca prende ... nel rispetto dei valori storici e architettonici del complesso Immobiliare. Il complesso monumentale dell’ex ospedale Estense, ...ilrestodelcarlino