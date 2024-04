Imbratta un velox | multato emulo di Fleximan

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pieve di Cento (Bologna), 5 aprile 2024 – I suoi modelli erano ‘’ e ‘Dossoman’. E così l’uomo, dopo aver preso alcune multe per eccesso di velocità da undi Pieve di Cento, nottetempo per ’vendicarsi’ avevato una colonnina per gli autocon escrementi. Ma gli è andata male, perché la polizia locale del’Unione Reno Galliera lo ha rintracciato epermento di un bene pubblico. Si tratta di un 51enne residente nella provincia di Ferrara. Tutto è successo in via Cremona dove è installato un box arancione auto. Qui, nelle notti scorse, l’uomo avevato con escrementi la colonnina che può contenere il dispositivo di rilevamento della velocità. Il 51enne, nell’re il dispositivo ...