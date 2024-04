Ilaria Salis | Christian Raimo | Per me i neonazisti vanno picchiati | ministero dell’Istruzione avvia verifiche - VIDEO

(Di venerdì 5 aprile 2024) Le parole choc disudiventano un caso. Lo scrittore, ex assessore alla Cultura a Roma e docente in un liceo della capitale, in diretta a l'Aria che tira aveva detto: "I, io insegno a scuola e penso sia giusto picchiarli". Una frase che aveva p

Ilaria Salis è in carcere a Budapest dal febbraio 2023 accusata di aver aggredito alcuni neonazisti, il padre Roberto è in prima linea nella sua difesa.Continua a leggere (fanpage)

Attivisti Potere al Popolo in catene a Napoli: «Liberate Ilaria Salis» - Catene ai polsi e alle caviglie come quelle che legano Ilaria Salis durante le udienze in Ungheria. Così gli attivisti di Potere al Pololo e del centro sociale ex opg 'Je so pazzo' hanno manifestato ...ilmattino

Il padre di Ilaria Salis a Fanpage: “In udienza costretta a stare per 8 ore senza acqua” - Ilaria Salis è in carcere a Budapest dal febbraio 2023 accusata di aver aggredito alcuni neonazisti, il padre Roberto è in prima linea nella sua difesa ...fanpage

Budapest attacca ancora Ilaria Salis, nuovo post del portavoce di Orban: “Non è un’eroina, il padre rifletta” - C’è un nuovo attacco via social dell'Ungheria a Ilaria Salis e alla sua famiglia. A tornare sul caso in un post pubblicato su X stamattina è Zoltan Kovacs, portavoce del governo di Viktor Orban. Un ...laprovinciapavese.gelocal