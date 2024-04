Ilaria Salis | a Torino finti manifesti elettorali del Pd per le europee | la frecciata del movimento di destra a Elly Schlein

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 aprile 2024) Prosegue incessante la guerra contro, l’ex docente 39enne in carcere in Ungheria da febbraio 2023. Asono spuntati una serie diin vista delledi giugno che ritraggonocandidata per il Pd, il cui programma comprenderebbe quattro punti: «Terrorismo antifascista, pestaggi, assalti, associazione a delinquere». Sono stati affissi la scorsa notte proprio davanti alle sedi torinesi del Partito Democratico, in segno di sfregio, e in altre aree della città. Si tratta di un’operazione che è stata rivendicata da undi, La Barriera. Accanto aifake ne hanno posizionati altri ...