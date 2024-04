Il voto per una bombola del gas | come funzionava la «macchina infernale» della corruzione elettorale in Puglia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’ormai ex assessora regionale ai trasporti inAnita Maurodinoia era stata già sfiorata da sospetti prima dell’indagine di ieri. Il suo nome, non da indagata, era uscito nell’inchiesta che ha portato alla richiesta di commissariamento del comune di Bari. Il presidente Michele Emiliano all’epoca non aveva chiesto le sue dimissioni perché nelle carte non aveva ravvisato ipotesi di reato. In questa inchiesta con 70 indagatiprocura l’accusa nei suoi confronti è di associazione a delinquere finalizzata alla. Con lei c’è il marito Alessandro Cataldo, accusato dello stesso reato. I membri avrebbero acquistato per 50 euro voti di migliaia di elettori. Maurodinoia ha avuto 20 mila preferenze nell’elezione del consiglio regionale nel 2020. Sud al Centro Cataldo è finito agli arresti ...