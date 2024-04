Il tuffatore scivola e cade davanti al presidente Macron La lezione di ironia di Alexis Jandard | “Merito di essere preso in giro”

(Di venerdì 5 aprile 2024) All’inaugurazione del centro Olimpico di Saint-Denis in vista dei Giochi di Parigi 2024, ilto sul trampolino rimediando delle ferite non preoccupanti alla schiena. Il tuffo di esibizione finito male è stato visto dalfrancese Emmanuel, presente alla cerimonia di presentazione dell’impianto costruito per le Olimpiadi e costato 180 milioni di euro., medaglia d’argento ai Mondiali 2022, ha poi commentato con il sorriso l’accaduto tramite dei video pubblicati sui social: “Sono cadutoala tutta la Francia. Allora divertitevi, perché sinceramentediin ...

