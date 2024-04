Il Trono di Spade | Peter Claffey e Dexter Sol Ansell protagonisti dello spinoff The Hedge Knight

(Di venerdì 5 aprile 2024) SarannoSoldella nuova serie Aof the Seven Kingdoms: The, prequel della storia raccontata in Ildi. SarannoSolgli attori che interpreteranno Dunk ed Egg nella nuova serie Aof the Seven Kingdoms: The, il nuovo progetto prequel della storia raccontata in Ildi. Lo show, le cui riprese dovrebbero iniziare a giugno, dovrebbe essere composto da tre stagioni, seguendo la struttura dei racconti pubblicati da George R.R. Martin. Chi ...

Hannah Waddingham , l’attrice britannica che ultimamente abbiamo amato per il suo ruolo in Ted Lasso, ha parlato della sua esperienza traumatica ne Il trono di spade . Nella serie interpretava Septa ... (cinemaserietv)

L'attore ha deciso di procedere per vie legali contro le forze dell'ordine di L.A. A due anni di distanza dall'arresto per accuse di pedofilia successivamente ritirate, la star di Il trono di spade ... (movieplayer)

Peter Claffey e Dexter Sol Ansell saranno i protagonisti di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, il secondo spin-off ufficiale di Game of Thrones dopo House of the Dragon. (comingsoon)

Il Trono di Spade, Joseph Gatt denuncia la polizia di Los Angeles per "false accuse di pedofilia" - A due anni di distanza dall'arresto per accuse di pedofilia successivamente ritirate, la star di Il Trono di Spade Joseph Gatt ha deciso di fare causa alla polizia di Los Angeles, alla città e ...movieplayer