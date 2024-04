Il Tribunale di Milano disponde l’amministrazione giudiziaria per la Giorgio Armani Operations Spa

Armani: amministrazione giudiziaria per controllata Operations Spa - Tribunale:Riqualificare organizzazione per stop sfruttamento (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 apr - Con un decreto eseguito in queste ore, la Sezione autonoma misure di prevenzione del ...borsaitaliana

La Armani operations in amministrazione giudiziaria. «Sfruttamento del lavoro e manodopera cinese in nero» - Il Tribunale di Milano (Sezione misure di prevenzione) ha disposto l'amministrazione giudiziaria per la Giorgio Armani operations spa, società che si occupa della produzione ...ilgazzettino

Controlli dei carabinieri sul caso Giorgio Armani Operations: “Laboratori irregolari, lavoratori cinesi in nero e clandestini” - Sarebbe stato scoperto un presunto “sistema” che avrebbe permesso “di realizzare una massimizzazione dei profitti”. L’azienda non è indagata, ma destinataria di una misura di prevenzione ...ilgiorno